Boxe : Souleymane Cissokho-Kieron Conway : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Souleymane Cissokho affronte Kieron Conway dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai. Voici le programme TV.

Un tournant dans sa carrière. Le boxeur Souleymane Cissokho s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa quête d’un championnat du monde, samedi contre l’Anglais Kieron Conway. A Arlington (Texas), le super-welter français va disputer une ceinture WBA intercontinentale contre l’Anglais avec l’objectif de se montrer encore un peu plus aux yeux du grand public mais aussi des spécialistes du Noble-Art.

Car le natif du 19e arrondissement de Paris, où il revient très régulièrement, va combattre à l’AT&T Stadium (l’antre des Dallas Cowboys de NFL) devant 70.000 spectateurs en sous-carte du gros combat de la soirée entre Saul «Canelo» Alvarez et Billy Joe Saunders. «Il y aura une exposition incroyable, s’est réjoui Cissokho, médaillé de bronze aux JO 2016. Ca va être un combat référence pour moi qui va marquer le tournant de ma carrière.»

Une bonne nouvelle pour celui qui avait retrouvé le chemin des rings en mars dernier (signant sa 12e victoire en autant de combats contre Daniel Echeverria) après 18 mois à attendre entre les problèmes de visas et la crise sanitaire liée au Covid-19. Désormais, il veut rattraper le temps perdu. Et un succès contre Conway lui permettrait de s’ouvrir les portes du Top 15 mondial et donc de pouvoir postuler à affronter les meilleurs de sa catégorie dans laquelle figurent notamment Jermell Charlo, Brian Castano, Liam Smith ou encore son compatriote Michel Soro.

Programme TV

Souleymane Cissokho-Kieron Conway

Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai

A partir de 1h sur DAZN

