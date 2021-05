Formule 1 : Lewis Hamilton signe sa 100e pole position au GP d'Espagne

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a porté son record de pole positions en Formule 1 au total symbolique de 100 lors du Grand Prix d'Espagne, ce samedi 8 mai.

Ce dimanche 9 mai à 15h00, il partagera la première ligne sur la grille de départ avec son principal rival, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), battu de 36/1000 seulement.

La deuxième ligne revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et la troisième au Français Esteban Ocon (Alpine) et à l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari). Suivent l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), 7e des qualifications, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 8e, le Britannique Lando Norris (McLaren), 9e, et l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), 10e.

Le second Français, Pierre Gasly (AlphaTauri), n'est que 12e, pris en sandwich entre les Aston Martin du Canadien Lance Stroll et de l'Allemand Sebastian Vettel.