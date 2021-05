Ligue 1 : le PSG cale à Rennes (1-1) et laisse Lille s'échapper

Le PSG n'a pu faire mieux qu'un nul à Rennes (1-1), dimanche en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Conséquence, Lille possède désormais trois points d'avance sur Paris à deux journées de la fin de la saison.

Très mauvaise opération pour les coéquipiers de Neymar en terre bretonne. Quelques jours après l'élimination en Ligue des champions contre Manchester City, Paris a connu un autre coup d'arrêt, en championnat cette fois-ci. Alors qu'ils menaient à la pause (0-1), grâce à un penalty transformé par la star brésilienne qui a prolongé samedi son contrat jusqu'en juin 2025, les Parisiens, privés de Kylian Mbappé notamment, ont complètement lâché au fil de la seconde période.

D’autant que les Rennais, à force de pousser et de buter sur Keylor Navas, allaient être récompensés. C’est Serhou Guirassy, de la tête, (71e) qui a égalisé et offert un précieux point à son équipe dans la course à la 5e place, synonyme de Ligue Europa (si Paris ou Monaco remporte la Coupe de France). Une place en C3 que se disputent Marseille, Lens, Rennes et Montpellier.

La Coupe de France mercredi

Sauf que ce partage des points ne fait aucunement les affaires du PSG qui laisse Lille, vainqueur vendredi à Lens (0-3), prendre trois points d'avance alors qu'il reste deux journées à disputer avant la fin de saison. De quoi dire adieu au titre ?

Une chose est certaine, Paris devra gagner ces deux dernières rencontres contre Reims et à Brest et donc espérer un faux pas de Lille qui recevra Saint-Etienne et finira la saison à Angers.

Sans oublier que les Parisiens, qui regardent devant eux, devront également surveiller leurs arrières. Monaco (joue Rennes et Lens) et Lyon (affronte Nîmes et Nice) sont toujours à l’affût.

En attendant, le PSG va vite devoir se remobiliser avant sa demi-finale, mercredi, à Montpellier. Une élimination et le club de la capitale pourrait finir la saison sans titre. Du jamais vu depuis 2011.