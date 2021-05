PSG : Sergio Ramos bientôt à Paris ?

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid en fin de contrat en juin, serait en passe de s’engager avec le PSG.

Un retournement de situation. Alors que l’enfer était promis à Paris après l’élimination en demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City, avec, pour beaucoup, les départs annoncés de Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale a calmé certains esprits ce week-end.

Samedi, le PSG a en effet annoncé la prolongation de sa star brésilienne jusqu’en juin 2025 (salaire de 30 millions d’euros par an). De quoi envoyer un message très fort et indiquer que la quête de titres et de la C1 était loin d’être terminée. Au contraire. Car si Neymar a prolongé, c’est qu’il aurait eu la confirmation d’avoir une équipe compétitrice.

Et en attendant la prolongation de Kylian Mbappé, Paris serait en passe de faire signer un gros nom : Sergio Ramos. Âgé de 35 ans, le défenseur central du Real Madrid depuis 2005, est en fin de contrat avec les Merengue. Et selon un journaliste qatari, l’international espagnol, multiple vainqueur de la Ligue des champions, aurait bien reçu une offre du club parisien. Ce journaliste n'est d'ailleurs pas un inconnu puisqu'il était le premier a annoncé la prolongation de Neymar…

De quoi frapper fort car malgré son âge, l’apport de Ramos serait très important dans un vestiaire comme celui du PSG surtout lors de gros événement comme une demi-finale de C1. Avant peut-être d'autres recrutements. Et pourquoi pas celui d'un certain Lionel Messi… ?