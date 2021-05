Ligue 1 : titre, Europe, maintien… Du suspense à tous les étages

A deux journées de la fin de la saison, la Ligue 1 n’a jamais été autant indécise. Entre le titre, la course à la Ligue des champions et le maintien, tout peut arriver.

Le titre pour Lille ?

Avec désormais trois points d’avance sur le PSG, Lille est tout proche de décrocher le titre de champion de France de Ligue 1. Les Lillois, qui recevront Saint-Etienne avant de terminer la saison par un déplacement à Angers – deux équipes qui n’ont plus rien à jouer et qui ont assuré leur maintien –, peuvent se permettre de conjuguer une victoire et un nul pour être sacrés devant Paris. Reste que le club de la capitale, décevant à Rennes (1-1) dimanche et qui affrontera Reims et Brest, va tenter de se rattraper et mettre la pression sur le Losc.

La course à la Ligue des champions

Si Lille est (a priori) assuré d’être en Ligue des champions, trois équipes se tiennent en trois points pour les deux dernières places sur le podium : PSG (76 pts), Monaco (74 pts) et Lyon (73 pts). Autant dire que la pression sera très forte et les faux pas interdits lors des deux dernières journées. Et pour le calendrier, léger avantage à l’OL sur Monaco. Les hommes du Rocher joueront à Rennes et Lens alors que Lyon sera opposé à Nîmes et Nice.

La course à la Ligue Europa

Marseille, Lens, Rennes et peut-être Montpellier. Ces quatre équipes tentent de décrocher la 5e place qui sera synonyme de Ligue Europa si Monaco ou le PSG remporte la Coupe de France dont les demi-finales auront lieu mercredi et jeudi. D’ailleurs, le MHSC dispute ce dernier carré et pourrait donc coiffer l’OM, le RCL et les SRFC s’il gagne la Coupe. Pour le moment, les Marseillais sont devant (56 pts) mais Lens (56 pts) et Rennes (55 pts) sont à l’affût. Montpellier (50 pts) devra réaliser un sans-faute et soigner sa différence de buts (-3).

Qui en Ligue 2 ?

Si Dijon est déjà condamné, cinq formations peuvent encore se retrouver relégables ou barragistes. De Nîmes (19e, 35 pts) à Brest (14e, 40 pts), il y a donc possibilité de voir beaucoup de mouvements lors des deux dernières journées. Entre ces deux équipes, on retrouve Bordeaux (15e, 39 pts), Strasbourg (16e, 38 pts), Lorient (17e, 38 pts) et Nantes (18e, 37 pts).