Coupe de France : la finale à huis clos

La finale de la Coupe de France, prévue le 19 mai, se déroulera à huis clos, a-t-on appris ce mardi.

Aucune dérogation de couvre-feu n’a effet été accordée à la Fédération française à la veille de la première demi-finale de la compétition qui opposera mercredi Montpellier au PSG. La deuxième rencontre aura lieu jeudi entre Rumilly-Vallières et Monaco.

Comme chaque année, la finale aura lieu au Stade de France (Saint-Denis). Elle devrait commencer à 21h15, après l’heure limite du couvre-feu. Un horaire qui obligeait la Fédération française de football à obtenir une dérogation pour accueillir 1.000 personnes.

La rencontre est programmée précisément le jour où une étape du déconfinement doit être franchie, avec le décalage du début du couvre-feu de 19h à 21h, et l'ouverture des enceintes sportives aux spectateurs, dans la limite de 35% de la capacité du lieu avec un plafond de 1.000 personnes.

A noter que la même question se posera début juin pour les matchs de l'équipe de France en préparation à l'Euro (11 juin-11 juillet), à Nice contre le pays de Galles le 2 juin et à Saint-Denis le 8 contre la Bulgarie. Ce dernier survient lui à la veille d’une nouvelle étape de desserrement des restrictions programmée le 9 juin, avec le passage du couvre-feu à 23h et l'augmentation de la jauge maximale à 5.000 spectateurs (et 65% de la capacité de l'enceinte).