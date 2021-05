Le rappeur J. Cole rejoint la Basketball Africa League

L'équipe rwandaise des Patriots accueille un invité de marque : J. Cole. Le rappeur américain se lance dans le basket professionnel et participera à la Basketball Africa League (BAL).

Selon Shams Charania, journaliste spécialiste de la NBA, J. Cole jouera «3 à 6 matchs» aux côtés des Patriots. Le premier se tiendra le 16 mai, contre l'équipe nigériane des River Hoopers.

Sources: American rap star J. Cole is signing a deal in the Basketball Africa League with Rwanda's Patriots B.B.C. J. Cole will play 3-to-6 games, the first of which on Sunday vs. Nigeria.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021