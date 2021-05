Ligue des champions : Porto, Istanbul, Londres… où aura lieu la finale ?

Où se disputera Manchester City-Chelsea ? Prévue initialement le 29 mai à Istanbul, la finale de la Ligue des champions ne devrait pas avoir lieu en Turquie à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Le gouvernement britannique a en effet ajouté cette destination sur la liste rouge des pays à risques. Conséquence, l’UEFA doit désormais trouver une solution de repli pour la finale opposant 100% anglaise entre les Citizens et les Blues.

Depuis plusieurs jours, le stade de Wembley à Londres semblait être la solution idoine pour accueillir la rencontre mais les mesures sanitaires (quarantaine, etc) sont trop strictes pour les potentiels supporters et donc visiteurs étrangers qui viendraient dans la capitale anglaise. Sans oublier que le gouvernement britannique n’autorise que 10.000 fans dans les stades alors que l’UEFA souhaiterait voir 25.000 personnes pour ce choc entre Manchester City et Chelsea.

De fait, l’instance européenne est donc en train de trouver une nouvelle solution et, comme l’an passé pour le Final 8, c’est le Portugal qui devrait sauver le football européen (la finale avait entre le PSG et le Bayern Munich avait eu lieu à Lisbonne l’été dernier). En effet, Porto et son stade du Dragon serait en pole position pour accueillir l’événement.

Aucune restriction n’a été imposée aux visiteurs par le Portugal sans oublier qu’il est sur la liste verte des Anglais. L’UEFA doit rendre sa réponse d’ici mercredi soir.