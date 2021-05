Coupe de France : le PSG à Montpellier en mission sauvetage

Sous pression. Le PSG se rend à Montpellier, mercredi soir, en demi-finale de la Coupe de France avec l’envie d’éloigner le spectre d’une saison blanche qui se promène autour du club parisien depuis quelques jours.

Éliminé de la Ligue des champions par Manchester City en demi-finale puis accroché par Rennes dimanche en Ligue 1, ce qui permet à Lille de prendre trois points d’avance à deux journées de la fin du championnat de France, Paris voit dans l’historique coupe nationale la dernière compétition pour s’offrir un titre. Car s’il a remporté le Trophée des champions en janvier contre l’OM, le club de la capitale risque de finir sans titre majeur. Ce qui serait une première depuis 2012.

«Nous sommes encore en lice pour nos objectifs, a toutefois confié celui qui a succédé à Thomas Tuchel en décembre dernier. (…) En championnat nous sommes derrière Lille à trois points, en Coupe on est à «égalité» avec les trois autres équipes. Ce serait bien de les gagner pour commencer une nouvelle saison avec une nouvelle stratégie, un nouveau plan et un nouveau projet.»

Il serait donc bien pour les hommes de Mauricio Pochettino de mettre fin à cette semaine catastrophique pour le moment avec une qualification dans l’Hérault. Ce qui sera loin d’être une partie de plaisir pour le technicien argentin qui doit faire sans plusieurs joueurs. En plus de Marco Verratti, qui ne rejouera plus de la saison - indisponible 4 à 6 semaines en raison d'une blessure à un genou –, Layvin Kurzawa a rejoint Juan Bernat à l’infirmerie alors que Presnel Kimpembe et Ander Herrera sont suspendus. Heureusement, une éclaircie dans le ciel maussade des Parisiens avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe.

L’attaquant de l’équipe de France, qui fait partie de la liste élargie pour les JO de Tokyo, ne sera pas de trop contre une équipe de Montpellier qui rêve d’une victoire en Coupe de France, la première depuis 1990 et l’époque des Laurent Blanc et Eric Cantona. Le MHSC se verrait d’ailleurs bien jouer un nouveau mauvais coup au PSG qu’il avait privé de titre de champion de France en 2012. Paris est prévenu.