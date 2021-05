JO de Tokyo : les médecins japonais craignent le pire face au Covid

L'organisation des JO de Tokyo l'été prochain sera-t-elle maintenue ? Si le gouvernement et le comité olympique y croient, un syndicat de médecins japonais tire la sonnette d'alarme.

Dans un message adressé ce jeudi, ils considèrent qu'il est «impossible» de tenir les Jeux Olympiques au Japon en raison de la gravité de la pandémie.

«Nous nous opposons fortement à la tenue des Jeux de Tokyo à un moment où les gens dans le monde entier se battent contre le nouveau coronavirus», affirment les médecins qui entendent faire réagir le gouvernement. Avant d'ajouter : «Nous ne pouvons pas nier le danger représenté par les nombreuses formes de nouveaux variants du virus qui vont arriver à Tokyo de partout dans le monde».

La tension monte d'un cran actuellement au Japon, où la tenue (ou non) des JO de Tokyo est sur toutes les lèvres. Le pays fait face à une quatrième vague d'infections liée au Covid-19 et les hôpitaux connaissent des tensions comme en Europe. En outre, l'arrivée de sportifs étrangers fait craindre le pire, notamment en raison des variants et des places limitées dans les hôpitaux. En vue des jeux olympiques, plusieurs gouverneurs de provinces japonaises ont même indiqué qu'ils n'attribueraient pas de lits d'hôpitaux à des athlètes malades.

Les japonais favorables à un report ou une annulation

Toujours maintenue pour le 23 juillet prochain, l'ouverture des jeux est rejetée par une grande partie de l'opinion publique japonaise. Selon les sondages, la plupart des Japonais sont d'abord favorables à un report ou une annulation pure et simple de l'événement.

De son côté, le gouvernement japonais assure que les jeux peuvent être tenus en toute sécurité, notamment parce que les athlètes internationaux obéissent eux-mêmes à des règles drastiques d'hygiène pour pouvoir se rendre dans le pays.