Shark Grand Prix de France Moto GP : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Shark Grand Prix de France de Moto GP se déroulera du 14 au 16 mai sur les chaînes Canal+ avec une programmation exceptionnelle. Voici les détails.

Fabio Quartararo et Johann Zarco sont de retour en France pour une course qui s’annonce bouillante. Et à course exceptionnelle, programmation exceptionnelle puisque un cumul de 24 heures de direct sur les chaînes Canal+, soit toutes les sessions en direct, des essais du vendredi jusqu'aux courses du dimanche, et ce pour les catégories Moto GP, Moto 2, Moto 3 et Moto E, aura lieu.

Canal+ a d’ailleurs installé pour l’occasion un studio au-dessus de la ligne départ où Jules Deremble et Margot Laffite seront à la présentation. Pendant 3 jours, les invités de marque, pilotes, patrons d'écuries se succèderont au micro, autour des journalistes et consultants Randy De Puniet, Sylvain Guintoli, et Louis Rossi.

A noter que les essais auront lieu sur Canal+Sport et la course sur Canal+ et C8 en clair.

Le programme complet :

Vendredi 14 mai

9H45 : ESSAIS 1 sur CANAL+SPORT

14H00 : ESSAIS 2 sur CANAL+SPORT

Samedi 15 mai

9H45 : ESSAIS 3 sur CANAL+SPORT

13H20 : ESSAIS 4 sur CANAL+SPORT

14H05 : QUALIFICATIFS 1 sur CANAL+SPORT

14H30 : QUALIFICATIFS 2 sur CANAL+SPORT

Dimanche 16 mai

9H15 : WARM UP sur CANAL+

13H20 : LA GRILLE sur CANAL+

13H55 : GP DE FRANCE sur CANAL+ et C8

14H55 : DEBRIEF GP DE France sur CANAL+