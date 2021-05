Roland Garros : passe sanitaire, couvre-feu, jauge... Les modalités dévoilées

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Naomi Osaka... Les joueurs répondront présents pour Roland-Garros, et le public aussi.

La Fédération française de tennis a dévoilé ce 12 mai le protocole sanitaire appliqué au Grand Chelem. Plus de 110.000 tickets devraient être vendus pour cette édition, qui se tiendra du 24 mai au 13 juin.

Combien de spectateurs ?

Pas d'exception à la règle : Roland Garros sera soumis, comme tous les autres événements sportifs, au calendrier de déconfinement d'Emmanuel Macron. Les jauges de spectateurs varieront donc en fonction des dates. D'abord, du 24 au 28 mai, les qualifications se joueront à huis clos.

Ensuite, le 30 mai, le stade sera séparé en six établissements recevant du public en plein air. Chacun d'entre eux pourra être rempli à 35% de sa capacité maximale, avec un plafond de 1.000 personnes. Roland Garros pourra donc accueillir jusqu'à 5.388 spectateurs quotidiens jusqu'au 8 juin inclus.

Le 9 juin, le déconfinement franchira une nouvelle étape, et Roland Garros aussi. Les établissements pourront être remplis jusqu'à 65% de leur capacité maximale, poussant le maximum de spectateurs quotidiens à 13.146.

Y aura-t-il un couvre-feu ?

Là encore, Roland Garros n'obtient pas de dérogation. Le couvre-feu sera bel et bien en vigueur pendant la compétition, et évoluera au même rythme qu'au niveau national.

Jusqu'au 8 juin inclus, il sera fixé à 21h. Le public devra quitter le stade «au plus tard à 20h30», précise Amélie Ouéda-Castéra, présidente de la Fédération française de tennis.

Les sessions nocturnes se joueront à huis clos. Sauf celle du 9 juin, jour où le couvre-feu est décalé à 23 heures. Le match débutera à 20 heures et 5.000 personnes pourront y assister.

Y aura-t-il un passe sanitaire ?

Le passe sanitaire sera déployé en fonction du nombre de spectateurs présents. Jusqu'au 8 juin inclus, le public n'en aura pas besoin.

En revanche, à partir du 9 juin, la jauge de spectateurs sera beaucoup plus élevée et le passe sanitaire sera par conséquent imposé. Chaque personne devra alors présenter soit le résultat d'un test PCR négatif, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rémission (c'est-à-dire un test PCR positif de plus de deux semaines et de moins de six mois).

Quel protocole sanitaire ?

La Fédération française de tennis a assuré que le public pourrait circuler librement entre les six établissements. Il y aura cependant des contrôles pour que les jauges soient toujours respectées.

Les joueurs devront quant à eux loger impérativement dans un des deux hôtels officiels, comme en 2020.