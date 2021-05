Grand Prix d’Indianapolis d’IndyCar : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce sera une grande première pour lui. Romain Grosjean s’élancera, ce samedi, en pole position du Grand Prix d’Indianapolis d’IndyCar. Une course qui sera à suivre en direct à partir de 20h30 sur Canal+ Sport.

Pour seulement sa 3e course dans la discipline, le pilote français a réalisé le meilleur temps des qualifications et partira de la première place sur la grille de départ. Un bonheur qu’il n’avait plus connu depuis 2011, à une époque où il courait encore en GP2, alors que sa meilleure performance en qualifications en F1 a été une deuxième place décrochée en 2012 au Grand Prix de Hongrie. «Lors des derniers tours, on tenait le bon bout. Quelle journée pour nous. Ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi heureux», s’est réjoui Grosjean, qui a devancé Josef Newgarden et Jack Harvey.

Sur une version routière de l’Indianapolis Motor Speedway, l’ancien pilote Haas, qui ne participera pas aux 500 miles d’Indianapolis dans deux semaines, va tenter désormais de décrocher sa première victoire. Mais cette performance est déjà une belle revanche pour le natif de Genève six mois après son terrible crash au Grand Prix de Bahreïn de F1 mais aussi quelques heures après l’annonce des changements de dates du Grand Prix de France, avancé d’une semaine (20 juin au lieu du 27 juin) en raison de l’annulation de celui de Turquie.

Si cette modification ne l’empêchera pas d’effectuer l’essai prévu le 29 juin au volant de la Mercedes de 2019 sur le tracé du Castellet, il ne pourra pas faire de démonstration le jour de la course devant le public français. Mais après avoir terminé à la 10e place pour sa première course au Grand Prix d’Alabama puis en 10e position au Grand Prix de St-Petersburg, Romain Grosjean a une occasion d’atténuer sa déception en cas de succès dans l’Indianapolis.