UFC 262 : Oliveira-Chandler, qui va succéder à Khabib Nurmagomedov ?

Le combat entre Charles Oliveira et Michael Chandler à l’UFC 262, dans la nuit de samedi à dimanche, permettra au vainqueur de succéder à Khabib Nurmagomedov.

C’est un combat qui va être scruté par la planète. «The Eagle», qui a pris sa retraite en octobre dernier après l’UFC 254 pour honorer une promesse faite à sa mère après le décès brutal suite au Covid 19 de son père, va donc connaître son successeur chez les Lightweight.

En effet, l’Américain ou le Brésilien auront l’honneur de prendre la ceinture UFC vacante de Khabib Nurmagomedov. Et Chandler est très confiant.

«Oliveira va se réveiller en me regardant au sommet de la cage, éclairé par les lumières de la salle, sur le point de lever la main et de mettre de la ceinture UFC autour de ma taille, a-t-il confié. C’est ainsi que ça va se passer. Je prédis que ce sera au premier round. Ensuite, je prédis une fin d’année phénoménale pour 2021 et ensuite nous allons garder ce titre pendant quelques années.»

Une chose est sûre, qu’importe le vainqueur, une page va vraiment se tourner à l’UFC dans la catégorie.

