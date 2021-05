Euro : l'équipe de France «favorite», selon Gianluigi Buffon

Si les pronostics vont bon train sur le prochain Euro de football (11 juin-11 juillet), certaines voix ont plus de poids que d'autres. C'est le cas de celle de Gianluigi Buffon, ancien gardien légendaire de la sélection italienne, pour qui la «favorite» de la compétition est l'équipe de France.

Interviewé par beIN SPORTS, le portier de 43 ans a jugé que les Bleus disposaient de tous les ingrédients pour remporter le championnat d'Europe des nations, qui se déroulera cet été dans onze villes européennes.

Gigi Buffon : "Il est logique de tourner la page avec la Juventus..." pic.twitter.com/IushqQQE0O — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 16, 2021

«L'équipe favorite de cet Euro, par sa qualité individuelle, collective et le nombre de grands joueurs qu'elle a, c'est la France !», a déclaré le joueur de la Juventus Turin, qu'il a annoncé quitter en fin de saison après 19 années au club. Un long passage entrecoupé d'une saison au Paris Saint-Germain en 2018-2019.

Un vivier de joueurs «exceptionnel»

Pour «Gigi», les tricolores peuvent compter sur «deux équipes et demie d'une valeur exceptionnelle et un grand entraîneur», Didier Deschamps, que le gardien de but a côtoyé à la Juve lorsque le Français entraînait l'équipe, alors en Serie B, en 2006-2007. Quant aux joueurs que le portier italien évoque, il a évolué avec certains d'entre eux en Italie (Adrien Rabiot et Paul Pogba notamment) et au PSG (comme Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe).

Si l'équipe de France a les armes pour réaliser le doublé Coupe du Monde-Euro comme en 1998 et 2000 selon Gianluigi Buffon, elle devra se méfier de l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, a listé le Toscan. «Et peut-être même l'Angleterre qui a beaucoup progressé», a-t-il ajouté, elle qui accueillera la finale du tournoi, à Londres, le dimanche 11 juillet prochain à 21h.