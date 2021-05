Moto GP : Zarco deuxième du Grand Prix de France derrière Miller, Quartararo complète le podium

Il n'y a pas eu de victoire, mais les Français ont réalisé une très belle performance à domicile. Johann Zarco a terminé à la 2e place, ce dimanche, du Grand Prix de France de Moto GP derrière Jack Miller, alors que Fabio Quartararo, parti en pole, a complété le podium.

Le scénario a été complétement fou sur le circuit Bugatti. Et avec les conditions climatiques ainsi que Miller, les deux pilotes tricolores ont été les principaux protagonistes de cette course à rebondissements. Le premier a été l’apparition de la pluie quelques tours seulement après le départ, qui a contraint les pilotes à passer par les stands pour changer de moto.

Ce changement a profité à Marc Marquez reparti en tête devant Quartararo. Mais l’Espagnol a chuté laissant «El Diablo» reprendre les commandes. Mais le Niçois n’a pu résister au retour de Miller malgré sa double pénalité (tour rallongé) pour avoir dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands avant de changer de moto.

Dans des conditions qu’il apprécie, Zarco a réalisé lui aussi une fantastique remontée pour dépasser Quartararo et espérer revenir sur Miller. Mais il a finalement échoué à moins de quatre secondes de l'Australien, vainqueur de son 2e Grand Prix consécutif. «Peut-être que si on avait changé de moto un tout petit plus tôt on aurait pu gagner la course», a affirmé à l'arrivée Zarco, conscient qu’il n’est pas passé loin de sa première victoire en Moto GP. Mais avec sa 3e seconde place cette saison en cinq courses, il est remonté au 3e rang au championnat du monde.

Un classement à nouveau dominé par son compatriote Fabio Quartararo. Moins à l’aise sur piste mouillée, il s’est contenté d'assurer la 3e place pour signer un nouveau podium, deux semaines après sa désillusion à Jerez, où il avait terminé à la 13e place en raison d’un problème au bras droit. «Je suis si heureux, c’est comme une victoire pour moi», s’est félicité Quartararo qui devance au général Francesco Bagnaia d’une longueur et Zarco de 12 points.

De quoi promettre une lutte pour le titre promet aussi intense qu’indécise. Et elle se poursuivra dans quinze jours lors du Grand Prix d’Italie sur le tracé du Mugello.