Rafael Nadal-Novak Djokovic, finale du Masters 1 000 de Rome : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Un grand classique. Pour la sixième fois, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s’affronter, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Rome. Une rencontre à suivre en direct à partir de 17h sur Eurosport 1.

Les deux hommes, qui ne cessent d’écrire l’histoire du tennis, ne se sont plus retrouvés face à face depuis la finale de Roland-Garros remportée en octobre dernier par l’Espagnol, qui s’est offert sa 13e Coupe des Mousquetaires Porte d’Auteuil (6-0, 6-2, 7-5). Mais avant cette 57e confrontation, un record dans l’ère Open, le Serbe mène toujours face à l’actuel n°3 mondial avec 29 victoires (contre 27 pour Nadal), dont 16 en finale (contre 12).

Nadal reste toutefois le maître sur sa surface de prédilection avec 18 succès contre seulement 7 pour le n°1 mondial. Sur les cinq dernières finales sur la terre battue romaine, le Majorquin a d’ailleurs glané le titre à trois reprises. Au total, Nadal, recordman du nombre de sacres, s’est imposé à neuf reprises pour onze finales dans la capitale italienne alors que le Serbe compte cinq titres en dix finales.

Pour ces retrouvailles toujours très attendues, «Rafa» pourrait se présenter avec davantage de fraîcheur, après un samedi plus tranquille en écartant l’Américain Reilly Opelka (47e mondial) en deux sets (6-4, 6-4), mais également avec une confiance retrouvée après ses éliminations en quarts de finale lors des deux précédents Masters 1000 sur ocre (Monte-Carlo, Madrid).

De son côté, Novak Djokovic a dû batailler pour rejoindre Nadal. Dans un quart de finale mal embarqué et suspendu vendredi à cause de la pluie, il a d’abord dû renverser Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-5, 7-5) avant de se défaire quelques heures plus tard de l’Italien Lorenzo Sonego encore en trois sets (6-3, 6-7, 6-2). Pour la finale, il espère avoir «récupéré et avoir de bonnes jambes». Il en aura bien besoin pour venir à bout de son plus grand rival.