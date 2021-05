Vidéo : l'étonnant KO à retardement infligé par Barbosa à Burgos lors de l'UFC 262

A l’UFC 262 samedi, Edson Barbosa a battu Shane Burgos grâce à un KO assez spectaculaire.

Dans l’octogone du Toyota Center, quelques heures avant la victoire de Charles Oliveira sur Michael Chandler lors du main-event, la carte principale de la soirée avait initialement commencé par un très joli «finish» à mettre à l’actif du combattant brésilien.

Edson Barbosa a mis KO Shane Burgos dans le 3e round après un échange de coups puissants. Mais l’Américain n’est pas tombé tout de suite au sol. Ce n’est que quelques secondes après qu’il a commencé à reculer pour terminer sa course au sol contre la grille.

OH MY GOODNESS EDSON BARBOZA!!!! One of the craziest knockouts I have ever seen! #UFC262 pic.twitter.com/H2TgBmcmfb

