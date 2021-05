Boxe : Joshua-Fury, voici la somme colossale que pourrait toucher chaque boxeur

Tyson Fury et Anthony Joshua vont s’affronter le 14 août en Arabie saoudite pour le combat de boxe le plus attendu de l’année. Et les deux Britanniques devraient toucher un joli pactole.

Alors que l’affrontement pour l’unification des titres des poids lourds détenus par les deux compatriotes a enfin trouvé une date et un lieu, on en sait désormais un peu plus sur ce que les deux boxeurs pourraient remporter.

Ainsi, selon le journaliste d'ESPN spécialiste des sports de combat Mark Kriegel, une enveloppe globale de 155 millions de dollars devrait être allouée pour ce combat entre Anthony Joshua (qui possède les ceintures IBF, IBO, WBA et WBO) et Tyson Fury (WBC). Chacun serait garanti de repartir avec 75 millions de dollars pour ce premier combat, sachant qu’une revanche aura lieu quelques mois plus tard.

Pour rappel, «AJ» (31 ans) a déjà connu la défaite (24 victoires dont 22 par KO), c’était en juin 2019 contre Andy Ruiz Jr, avant de récupérer ses titres en décembre 2019, déjà en Arabie Saoudite. Son dernier combat remonte à décembre 2020 contre Kubrat Pulev.

De son côté, le «Gypsy King» (32 ans) est invaincu en 31 combats. En février 2020, son dernier combat, il avait battu Deontay Wilder, par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise, et s’était emparé de la ceinture WBC.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec l'Arène podcast