Euro 2021 de natation : Manaudou, diffusion TV, protocole… tout ce qu'il faut savoir

Les championnats d’Europe 2021 de natation se tiendront à partir de ce lundi à Budapest. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Reporté l’an dernier en cause de la pandémie de Covid-19, l’Euro 2021 va donc se tenir cette semaine jusqu’au 23 mai, et ce, 61 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Une belle répétition pour l’équipe de France, qui aura en tête les championnats de France de Chartres (15 au 20 juin), décisifs pour Tokyo.

34 nageurs tricolores

Trente-quatre nageurs français (12 femmes et 22 hommes) seront présents lors de cet Euro 2021 qui se déroulera dans la Duna Arena. Parmi les têtes d’affiches : Florent Manaudou, Charlotte Bonnet, Mehdy Metella et David Aubry.

Protocole sanitaire

Les nageurs de l’équipe de France ont été contrôlés 48 heures avant leur arrivée en Hongrie, puis deux fois sur place pour pouvoir accéder à la bulle sanitaire. Ils seront de nouveau testés une fois dans la semaine au minimum. Les déplacements se limiteront au trajet hôtel-piscine dans les navettes officielles et les accès aux bassins de compétition et d’échauffement seront limités. A noter qu’il y aura 10 jours d’isolement en cas de test positif au Covid-19 et 5 si cas contact.

Diffusion TV

Les championnats d’Europe de natation 2021 seront à suivre quotidiennement sur France 4 et beIN SPORTS 2.