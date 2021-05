Liga : Xavi débarque à Barcelone pour succéder à Ronald Koeman ?

Ronald Koeman vit ses dernières heures à la tête du FC Barcelone. Nommé l’été dernier, l’entraîneur néerlandais devrait diriger son dernier match, le week-end prochain, à Eibar. Et son remplaçant serait déjà tout trouvé avec Xavi, qui vient de débarquer en Catalogne.

«Je viens en vacances», a déclaré à la presse espagnole l’ancien milieu de terrain à son arrivée à l’aéroport. Mais Xavi devrait profiter de son passage à Barcelone pour rencontrer les dirigeants blaugrana en quête d’un successeur à Koeman seulement une saison après son arrivée sur le banc.

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’aurait pas répondu aux attentes avec des résultats mitigés. Malgré la victoire en Coupe d’Espagne, Lionel Messi et ses coéquipiers ont été éliminés dès les 8es de finale de la Ligue des champions par le PSG et n’ont plus aucune chance d’être sacrés champions d’Espagne avec sept points de retard sur l’Atlético Madrid avant la dernière journée. La faute à une dernière ligne droite qui a vu le Barça remporter un seul de ses cinq derniers matchs en Liga.

Cette fin d’exercice n’a pas du tout plu à Joan Laporta, qui aurait décidé de se séparer de Ronald Koeman, sous contrat jusqu’en 2022, au terme de la saison. Et le président barcelonais aurait déjà entamé des négociations avec Xavi pour prendre sa succession.

Le coach de 41 ans vient de prolonger son contrat jusqu’en 2023 avec le club d’Al-Sadd, tout juste sacré champion du Qatar, mais il disposerait d’une clause «Barça» lui permettant de rejoindre le club catalan quand il le désire. Et elle pourrait être activée plus tôt que prévu…