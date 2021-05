Ligue 1 : Lille sacré champion de France si…

Lille a grillé un joker. Mais toujours en tête avec un point d'avance sur le PSG, le Losc, qui se déplace ce dimanche 23 mai à Angers, a encore son destin en main pour décrocher le quatrième titre de champion de France de son histoire à l’issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Trois clubs peuvent encore prétendre mathématiquement être couronnés : Lille, Paris et Monaco. Et si le club nordiste a manqué une première occasion face à Saint-Etienne (0-0), il est toujours en ballotage favorable avant de se rendre à Angers. Plusieurs scénarios s’offrent aux Dogues pour être sacrés dix ans après leur dernier titre.

Les hommes de Christophe Galtier seront assurés du titre en cas de victoire sur la pelouse du stade Raymond Kopa, peu importe le résultat de ses concurrents dans le même temps. Un match nul peut également faire le bonheur des Lillois, à condition que le PSG ne s'impose pas à Brest.

Une défaite peut également suffire aux coéquipiers de José Fonte seulement si les Parisiens s'inclinent en Bretagne, et que Monaco ne s'impose pas à Lens tout en comblant sa différence de buts (+40 pour Lille contre +34 pour Monaco).

Lille champion si…

-Victoire à Angers peu importe le résultat de ses concurrents.

-Match nul à Angers et match nul ou défaite du PSG à Brest.

-Défaite à Angers et défaite du PSG à Brest et victoire sans combler la différence de but, match nul ou défaite de Monaco.