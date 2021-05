Angleterre : Eric Cantona bientôt au Hall of Fame

Eric Cantona va faire prochainement son entrée au Hall of Fame de la Premier League, a annoncé la Premier League mardi. Il rejoindra Thierry Henry.

L’ancienne star de Manchester United est le premier des 6 joueurs que les internautes devaient choisir parmi une liste de 23 pour compléter les 8 noms de la première fournée du «Temple de la renommée» récemment créé.

«Il y avait environ 30 joueurs qui auraient pu être élus. Mais, moi, c'est différent. Si vous ne deviez en élire qu'un, c'était moi. Les autres sont tous excellents. Mais moi, je suis exceptionnel..., a déclaré le Français. Je suis heureux et fier mais en même temps je ne suis pas surpris. J'aurais été surpris de ne pas être élu.»

"Just a genius" Relive Eric Cantona's finest #PL moments as former players explain why they picked him for the #PLHallOfFame pic.twitter.com/y1jR0LACWs

Quatre fois champion en cinq saisons avec Manchester United, qu'il a rejoint en novembre 1992, Cantona a révolutionné le rapport du football anglais aux joueurs étrangers et surtout latins. Ses 70 buts et 56 passes décisives en 156 rencontres de championnat lui ont valu le surnom de «The King».

Sa légende a été à peine entachée par son coup de pied à un supporter de Crystal Palace qui l'insultait, en janvier 1995, et qui lui avait valu plusieurs mois de suspension.

"The others are all great. But me? I'm exceptional"





Known as , Eric Cantona reflects on his iconic career and becoming the newest #PLHallOfFame inductee pic.twitter.com/lg1UROCEzK

— Premier League (@premierleague) May 18, 2021