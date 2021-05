Boxe : Fury-Joshua, le combat annulé à cause de Wilder ?

Le choc entre Tyson Fury et Anthony Joshua pourrait finalement être reporté ou annulé à cause de Deontay Wilder. Voici les raisons.

Coup de tonnerre. Alors que le combat de réunification des ceintures poids lourds venait d’être validé pour le 14 août en Arabie saoudite, un arbitrage aux États-Unis a réclamé une revanche entre le «Gypsy King» et Deontay Wilder avant le 15 septembre.

Après un nul en décembre 2018 et une victoire de Fury en février 2020, lui permettant de ravir la ceinture WBC de la catégorie reine, un troisième combat était prévu mais a été maintes fois remis en raison de la pandémie de Covid-19. Et dernièrement, le Britannique a décidé de laisser tomber et d’opter pour un affrontement ultime contre Anthony Joshua.

Mais que s’est-il passé alors depuis ce week-end ? Le clan Wilder a demandé l'arbitrage d'un juge à la retraite, Daniel Weinstein, qui lui a donné raison, estimant que Fury avait jusqu'au 15 septembre pour respecter le contrat signé avec Wilder qui prévoyait un troisième combat. Cet arbitrage n'a pas de valeur contraignante en lui-même, mais il pourrait être recevable devant un tribunal, estiment les médias britanniques.

Co-promoteur de Tyson Fury, Frank Warren a d’ailleurs reconnu que cette décision changeait la donne pour le combat du 14 août. «Nous espérons que nous pourrons trouver un arrangement (avec Deontay Wilder), a-t-il confié à talkSPORT. Sinon, Tyson devra se battre contre Wilder. Il doit y avoir une certaine considération et si nous pouvons trouver une solution et qu'il l'accepte, l'avantage pour Wilder est que si Tyson gagne le combat contre AJ, au lieu de se battre pour la seule ceinture WBC, il se battra pour quatre ceintures. Si Tyson doit combattre Wilder, alors le combat (contre Joshua) sera retardé. Nous voulons qu'il ait lieu tout de suite. C'est le combat que tout le monde veut voir ; nous voulons voir deux grands Britanniques sur le ring, s'affronter.»

A noter que ni Fury ni Wilder n'ont combattu depuis leur rencontre de Las Vegas il y a plus d'un an, qui était la première défaite de l'Américain, alors que Fury reste invaincu en 31 combats.

