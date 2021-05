Équipe de France : le grand retour de Benzema retenu dans les «26» pour l'Euro

Didier Deschamps a dévoilé mardi la liste des 26 joueurs pour l'Euro (11 juin-11 juillet). Et parmi eux figurent bien Karim Benzema qui fait son grand retour en Bleu.

Absent depuis octobre 2015 et sa 81e et dernière sélection, l’attaquant du Real Madrid, qui ne cesse de briller et qui a d’ailleurs été élu meilleur joueur français à l’étranger il y a quelques jours, revient, à 33 ans, chez les Tricolores. L’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et son interview accordée à la presse espagnol où il avait indiqué que Deschamps avait «cédé sous la pression d’une partie raciste de la France» avaient beaucoup joué dans sa relation avec les Bleus.

Jules Koundé, l'autre sensation

«Il y a eu des étapes importantes, dont une très importante. On s'est vus. On a discuté longuement, a confié le patron des Bleus. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin. J'ai déjà été confronté à des situations difficiles, j'ai toujours passé outre mon cas personnel. L'équipe de France ne m'appartient pas, même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante, de par les choix que j'ai à faire.»

Désormais, Karim Benzema est bien là et formera l’une des plus belles attaques au monde avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann notamment.

«KB9» n’est pas la seule surprise de cette liste puisque Jules Koundé, qui n’a jamais été appelé auparavant, y figure. L’actuel défenseur central du FC Séville, qui brille en Espagne, a été convoqué. Tout comme Marcus Thuram (Monchengladach). En revanche, plusieurs absences de marque comme Anthony Martial, Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga. Les Bleus commenceront leur stage le 25 mai.

