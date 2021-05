Equipe de France : Mbappé, Aulas, Le Graët… les réactions au retour de Benzema

Après l’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France, les réactions ont été nombreuses et notamment de la part des joueurs tricolores.

Noël Le Graët a lui aussi pris la parole. «Si le retour dans le groupe de Karim Benzema a pu surprendre certains, il me réjouit. J'estime que c'est une excellente décision, compte tenu de son talent et de ses performances remarquables tous ces derniers mois. Je suis certain qu'il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à coeur d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l'a toujours fait lorsqu'il a été appelé», a déclaré le président de la FFF.

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas, président de l'OL, a lui aussi tenu à réagir. «Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l'OL, de Lyon, tu n'as jamais abandonné pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l'Europe», a-t-il écrit.

De son côté, Kylian Mbappé a posté un montage photo dans lequel on peut le voir accompagné de Karim Benzema avec le maillot de l'équipe de France.

Quant à Karim Benzema, il s'est dit «tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde», sur son compte Twitter. «Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien», a-t-il ajouté.