Equipe de France : A quand remonte le dernier match de Karim Benzema avec les Bleus ?

Plus de cinq ans plus tard, Karim Benzema va-t-il reporter le maillot de l’équipe de France ? A la surprise générale, Karim Benzema devrait être rappelé par Didier Deschamps et figurer dans la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro (11 juin-1 juillet), lui qui n’a plus joué avec les Bleus depuis octobre 2015 et la révélation de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Sa dernière apparition sous la tunique tricolore remonte au 8 octobre 2015 sur la pelouse de l’Allianz Arena de Nice. Ce soir-là, les hommes de Didier Deschamps étaient opposés à l’Arménie en match amical et se sont facilement imposés, grâce notamment un doublé de… Karim Benzema (4-0).

L’attaquant français a trouvé le chemin des filets à deux reprises en moins de deux minutes. Il a d’abord catapulté le ballon de la tête sur un corner d’Antoine Griezmann, avant de remporter son duel avec le gardien après une déviation d’Anthony Martial. Il a également été à l’origine de l’ouverture du score de Griezmann. Touché à la cuisse sur son deuxième but, il a cédé sa place à Olivier Giroud à dix minutes du coup de sifflet final sans s’imaginer ne pas rejouer avec l’équipe de France pendant aussi longtemps.

Quelques jours plus tard, l’affaire de la sextape a éclaté l’éloignant des Bleus avant de l’en écarter définitivement après ses propos à l’égard de Didier Deschamps. Le Madrilène avait indiqué dans une interview à la presse espagnole que le sélectionneur avait «cédé sous la pression d’une partie raciste de la France» au moment d’évoquer sa non-sélection pour l’Euro 2016 organisé dans l’Hexagone.

Malgré ses performances en club, Benzema n’a plus jamais remis les pieds à Clairefontaine et son compteur est resté bloqué à 81 sélections (27 buts). A son grand désespoir. Mais après une nouvelle saison de grande qualité, il n’a jamais été aussi proche d’un retour pour renforcer l’attaque d’une équipe de France qui promet d’être redoutable à l’Euro. Son association avec Griezmann et Mbappé, qui fait déjà fantasmer plus d’un supporter des Bleus, risque d’effrayer plus d’une défense.