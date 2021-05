Genève : Roger Federer éliminé d'entrée pour son retour

Roger Federer, de retour après deux mois d’absence, a été éliminé d'entrée du tournoi de Genève mardi par Pablo Andujar (4-6, 6-4, 4-6).

Pour son premier match sur terre battue depuis près de deux ans, le Suisse a d’abord perdu le premier set avant de remporter le deuxième et de gâcher un break d'avance dans le troisième set pour s'incliner en 1 heure 54.

A moins de deux semaines du début de Roland-Garros, Roger Federer, 8e mondial et âgé de 39 ans désormais, qui n’est plus apparu que très épisodiquement sur les courts, avec une double opération du genou qui l'a éloigné du circuit pendant plus d'un an entre février 2020 et mars 2021, disputait là son troisième match de l'année.

Prévoyant de s'aligner à Roland-Garros (30 mai-13 juin), le Suisse ambitionne toutefois d'être de nouveau à 100% à Wimbledon (28 juin-11 juillet), où il visera un 21e titre en Grand Chelem et le 9e à Londres, records absolus chez les hommes. Et compte enchaîner avec le tournoi olympique à des Jeux de Tokyo, prévu du 24 juillet au 1er août, son autre gros objectif de l'année alors que seul l'or olympique en simple manque encore à son prestigieux palmarès.