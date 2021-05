Karim Benzema : l'attaquant devrait bien être présent dans la liste pour l'Euro

Karim Benzema devrait bel et bien être présent dans la liste des 26 joueurs que dévoilera mardi soir Didier Deschamps pour l’Euro.

Plus de cinq ans après sa dernière apparition sous le maillot bleu de l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid serait ainsi en passe de disputer le prochain Championnat d’Europe des nations. A en croire des révélations du Parisien dans la foulée de celles de L’Equipe, l’ancien joueur de l’OL serait bien dans la liste du sélectionneur.

Il faut remonter au 8 octobre 2015 lors de la victoire contre l'Arménie (4-0) lors de laquelle il avait inscrit un doublé pour voir Karim Benzema sous le maillot tricolore. Ce soir-là, il avait inscrit ses 26 et 27e buts à l'occasion de sa 81e et dernière sélection.

Mais ensuite, l’affaire de la «sextape» de Mathieu Valbuena est passée par là et plus rien ne sera comme avant pour «KB9». Celui qui empilera les trophées avec le Real Madrid sera mis de côté en équipe de France et ne disputera ni l’Euro, ni la Coupe du monde.

La relation, qui était pourtant parfaite avec Deschamps, sera complètement rompue en juin 2016 lorsque Benzema a déclaré à Marca que le sélectionneur avait «cédé sous la pression d’une partie raciste de la France.»

Mais le sélectionneur et l'attaquant de 33 ans ont, semble-t-il, eu une réelle discussion pour mettre à plat ce qui n’allait pas. Pour le plus grand plaisir des fans de football, les Bleus se présenteront donc vraisemblablement à l’Euro avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Un trio qui permettra peut-être aux Tricolores de décrocher le titre.