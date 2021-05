Natation : la Française Marie Wattel sacrée championne d'Europe

Et de une. Ce 18 mai, la France a obtenu sa première médaille d'or aux championnats d'Europe de natation, grâce à Marie Wattel.

La nageuse a été sacrée championne d'Europe du 100m papillon à égalité avec la grecque Anna Ntoutounaki (57"37). La Suédoise Louise Hansson arrive en troisième position (57"56).

Il s'agit de la deuxième médaille remportée par Marie Wattel depuis le début du championnat à Budapest (Hongrie) ce 17 mai. La jeune femme de 23 ans, formée à Annecy, a décroché le bronze hier avec ses coéquipières lors du relais 4x100m féminin.

Marie Wattel, qui s'impose de plus en plus comme une étoile montante de la natation, est l'une des cinq Françaises à avoir déjà décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Elle y disputera le 100m et le 100m papillon.

Marie Wattel a participé à ses premières finales mondiales il y a deux ans à Gwangju (Corée du Sud). Elle avait terminé en 5ème position du 50m papillon et en 8ème position du 100m papillon.