PSG : accord bientôt conclu avec Lionel Messi ?

Chaque jour qui passe semble rapprocher Lionel Messi de Paris. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’Argentin serait tout proche de s’engager avec le club de la capitale, selon des informations venues du Qatar.

Le sextuple Ballon d’or se déplace, ce dimanche, sur la pelouse d’Eibar avec le Barça. Cette rencontre, comptant pour l’ultime journée de Liga, pourrait être la toute dernière de la «Pulga» sous le maillot des Blaugrana, qui n’ont plus aucune chance de remporter le titre de champion d’Espagne. Alors que son bail s’achève le 30 juin prochain, il ne devrait pas prolonger avec le club catalan et un départ serait plus que jamais à l’ordre du jour malgré la réélection au poste de président de Joan Laporta en mars dernier.

Et libre de tout engagement, Messi se rapprocherait du club parisien. Les négociations se seraient «intensifiées» ces derniers jours et un terrain d’entente entre les deux parties pourrait bientôt être trouvé, d’après le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi. Ce dernier est plutôt bien informé puisqu’il a été le premier à annoncer la prolongation de Neymar avec le PSG. «L’accord se rapproche de plus en plus», avait-il déjà posté, lundi, sur compte twitter.

Negotiations are ongoing and intense with Lionel #Messi, and any news confirming his stay with Barcelona so far are unreal pic.twitter.com/o0fY1q9TNm — محمد الكعبي (@Qatari) May 18, 2021

Son arrivée imminente pourrait d’ailleurs être l’élément qui a convaincu Neymar de prolonger son contrat avec Paris jusqu'en 2025. Dans le courant de la saison, le Brésilien avait clairement affirmé sa volonté de rejouer avec son compère qu’il avait côtoyé en Catalogne. Si un retour de Neymar à Barcelone, longtemps évoqué, semble désormais impossible, le duo pourrait finalement être bientôt reconstitué dans la capitale.