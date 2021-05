Coupe de France : Neymar et Kimpembe privés de finale avec le PSG

Paris n’a pas obtenu gain de cause. Le club de la capitale avait saisi le CNOSF dans l’espoir de pouvoir aligner Presnel Kimpembe et Neymar, ce mercredi, en finale de la Coupe de France contre Monaco. Mais les suspensions des deux Parisiens ont été confirmées.

Mauricio Pochettino devra finalement faire sans le défenseur français et l’attaquant brésilien, qui assisteront à la rencontre depuis les tribunes du Stade de France. Kimpembe avait écopé de trois matchs de suspension, plus un avec sursis, après son tacle très appuyé sur le Rennais Jérémy Doku.

Déjà absent lors de la demi-finale à Montpellier et le week-end dernier contre Brest en championnat, il purgera sa dernière rencontre de suspension contre les Monégasques. Mais il pourra faire son retour, dimanche, à Brest, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 décisive dans la course au titre de champion.

De son côté, Neymar avait reçu un carton jaune quelques instants seulement après son entrée en jeu, la semaine passée, contre Montpellier. Un avertissement qui a fait tomber le sursis qui planait au-dessus de sa tête. Son absence, comme celle de Kimpembe, est un coup dur pour le club de la capitale, qui mise beaucoup sur cette Coupe de France pour éviter de connaître sa première saison blanche depuis 2012.

Pour remplacer le champion du monde tricolore en défense centrale, Pochettino devrait aligner soit Abdou Diallo ou Thilo Kehrer au côté du capitaine Marquinhos. Julian Draxler est lui pressenti pour suppléer Neymar au sein d’une équipe, qui devrait être tournée vers l’offensive avec également Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Mauro Icardi chargés de faire plier la défense monégasque pour permettre à Paris de soulever la 14e Coupe de France de son histoire.