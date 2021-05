Coupe de France : Une finale à quitte ou double entre le PSG et Monaco

Le PSG et Monaco sont embarqués dans une fin de saison à quitte ou double. Avec la possibilité de réaliser un improbable doublé avec le championnat ou repartir bredouille. Pour éviter cet écueil, les deux clubs vont s’atteler à conquérir la Coupe de France, ce mercredi, dans une finale où ils auront tout à gagner et beaucoup à perdre.

Surtout pour Paris qui voit planer le spectre d'une saison sans le moindre trophée majeur pour la première fois depuis 2012, au terme de la première saison des Qataris à la tête du club. Cette issue serait un fiasco pour le PSG en dépit de son parcours en Ligue des champions, stoppé en demi-finales par Manchester City.

Avant la dernière journée de championnat, qui s’annonce riche en suspense, les hommes de Mauricio Pochettino comptent un point de retard sur Lille en tête du classement et leur rêve d’un 10e sacre sera conditionné au résultat des Lillois, dimanche, à Angers. Dans ce contexte, la Coupe de France apparaît comme le moyen le plus simple de conquérir un titre et de s’éviter une saison blanche.

Mais les coéquipiers de Marquinhos auront face à eux leur bête noire. Monaco est la seule équipe à avoir battu le tenant du titre à deux reprises cette saison, en principauté (3-2) puis au Parc des Princes. Sauf que le PSG a fait de la Coupe de France sa propriété. Le club de la capitale, qui détient le record de sacres (13), a remporté cinq des six dernières éditions et va tout donner pour garnir un peu plus son palmarès.

Mais les Monégasques se présenteront tout aussi déterminés. «On aborde cette finale avec beaucoup d’envie, de force de caractère», a lancé le capitaine Wissam Ben Yedder. «J’y crois énormément», a indiqué de son côté l’entraîneur Niko Kovac avec la volonté d’offrir à Monaco son premier sacre dans la compétition depuis 30 ans (victoire contre l’OM en 1991) et d’effacer le souvenir de la dernière finale en 2010 perdue… contre le PSG (1-0 a.p.).