La liste de l’équipe de France de basket pour les JO : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le sélectionneur des Bleus Vincent Collet va annoncer ce jeudi la liste des joueurs sélectionnés pour participer au tournoi olympique de basket, du 26 juillet au 9 août prochain à Tokyo.

L’entraîneur des Bleus dévoilera sa liste en direct sur France 3 à 20h45, dans l’émission Tout le sport. Il annoncera la liste de 14 ou 15 joueurs choisis pour l’épreuve olympique. Le groupe définitif sera réduit à 12 noms.

Les éléments en plus prendront part à la préparation, notamment en l’absence de plusieurs cadres de l’équipe qui évoluent en NBA, comme le capitaine Nicolas Batum, Rudy Gobert ou Evan Fournier.

Lors des Jeux de 2016, les Bleus étaient sortis en quart de finale contre sa bête noire, l’équipe espagnole (92-67). Ils restent cependant sur une médaille de bronze au goût particulier lors des mondiaux disputés en 2019 à Pékin.

Les Etats-Unis dès la phase de poules

En effet, les Français venaient de réaliser une performance historique en quart de finale en venant à bout d’une Team US qui comptait une multitude d’absences mais avec tout de même de très bons éléments dans son effectif.

En demi-finale, Nicolas Batum et ses partenaires s’étaient inclinés face aux Argentins, avant de prendre le meilleur sur l’Australie pour la troisième place.

L’objectif des Bleus lors de ces Jeux est de remporter la plus belle médaille possible, et pourquoi pas l’or. Même si les Bleus auront directement l’épouvantail de la compétition dans son groupe, les États-Unis, pour des retrouvailles alléchantes.