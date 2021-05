Grand Prix de Monaco de F1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La Formule 1 est de retour dans la principauté. Annulé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, le Grand Prix de Monaco de F1 se tiendra, ce dimanche 23 mai, avec du public et un nouveau duel en perspective entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui sera à suivre en direct à partir de 15h sur Canal+.

Vainqueur de trois Grands Prix sur quatre depuis le début de saison (Bahreïn, Portugal, Espagne), Hamilton a parfaitement lancé sa quête d’une huitième couronne mondiale. Jusqu’à présent, seul Verstappen a su se mettre en travers de sa route avec sa victoire à Imola. Et quand il n’a pas gagné, le pilote Red Bull a toujours terminé à la 2e place, lui permettant ainsi de rester au contact du Britannique avec seulement 14 points de retard.

Un écart que le Néerlandais va tenter de combler dans les rues de la principauté, où Hamilton s’était imposé en 2019. Même si ce Grand Prix ne lui a pas toujours réussi avec encore aucun podium. «Jusqu’à présent, à Monaco j’ai commis quelques erreurs et j’ai été un peu malchanceux en course. Ça n’a pas été le meilleur endroit pour moi jusqu’à présent. Ce serait donc un bon week-end si j’arrivais à inverser cette tendance ici», a déclaré Verstappen.

Derrière les deux principaux candidats au titre, d’autres espèrent se mêler à la lutte pour la victoire. C’est le cas de Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Perez ou encore Charles Leclerc. Sur ses terres, le pilote Ferrari, en quête de son premier podium cette saison, va tenter d’inscrire ses premiers points sur son «circuit préféré», après ses abandons en 2018 et 2019. Et ainsi ravir les fans de la Scuderia et une grande partie des 7 500 spectateurs qui pourront assister à la course.

Samedi 22 mai

12h : Essais libres 3 sur Canal+ Sport

15h : Qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 23 mai

15h : Course sur Canal+