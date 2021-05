Ligue 1 : Titre, Ligue des champions, Europe, Barrages… tout ce qu’il faut savoir sur la 38e et dernière journée

Rarement une dernière journée de Ligue 1 n’a été aussi indécise et palpitante. Au crépuscule de cette saison pas comme les autres, la 38e journée du championnat de France, programmée dimanche, réserve du suspense à tous les étages. Du titre de champion entre Lille et le PSG, à la lutte pour la Ligue des champions ou encore la place de barragiste en bas du classement. Voici les principaux enjeux.

Lille et Paris au coude-à-coude pour le titre

Un point c’est tout. Lille et le PSG ne sont séparés que par une toute petite longueur en tête du classement à l’avantage du club nordiste, qui a son destin entre les mains pour décrocher le 4e titre de champion de son histoire. En tête une grande partie de la saison, les hommes des Christophe Galtier seront assurés d’être sacrés en cas de succès à Angers. Et s’ils sont apparus crispés, le week-end dernier, à domicile contre Saint-Etienne (0-0), les Lillois ont prouvé qu’ils étaient très à l’aise hors de leurs bases avec 13 victoires à l’extérieur, pour 4 nuls et une seule défaite. «Notre parcours s’est énormément fait à l’extérieur. On a ce dernier match qui sera une finale. Il faudra qu’on soit sur nos fondamentaux, sur ce que nous savons très bien faire à l’extérieur», a confié l’entraîneur des Dogues, conscient que la marge de manœuvre est limité.

Car derrière, le PSG est à l’affût, prêt à profiter du moindre faux pas de son rival pour s’offrir un 10e titre. Vainqueur de la Coupe de France, s’évitant une première saison blanche depuis 2012, le club de la capitale rêve désormais d’un doublé pratiquement inespéré. «Il y a un autre titre à aller chercher et gagner», a lancé le président Nasser al-Khelaïfi après la victoire contre Monaco (2-0). Mais tout ne dépendra pas que des coéquipiers de Marquinhos, qui devront faire le travail à Brest et espérer une bonne nouvelle venue d’Angers pour conserver leur trône.

Monaco et Lyon à la lutte pour la Ligue des champions

Si Monaco a toujours un infime espoir d’être sacré à la faveur d'un incroyable concours de circonstances, le club de la principauté va surtout s’atteler à conserver sa 3e place qualificative pour la tour préliminaire de la Ligue des champions. Et là aussi un point seulement sépare Monaco et Lyon. Et les hommes de Niko Kovac, battus en finale de la Coupe de France par Paris (2-0), n’auront pas le droit à l’erreur à Lens s’ils ne veulent pas tout perdre en l’espace de quatre jours. En cas de victoire dans le Nord, ils seront assurés de terminer sur le podium. Mais une contre-performance face aux Lensois pourrait profiter aux Gones qui reçoivent Nice au Groupama Stadium. Les coéquipiers de Memphis Depay, qui disputera peut-être son dernier match sous le maillot lyonnais, retrouveront la plus prestigieuse des Coupes d’Europe si Monaco s’incline ou fait match nul et qu’ils viennent à bout des Aiglons dans le même temps. Disposant d’une meilleure différence de buts, un match nul pourrait suffire en cas de défaite des Monégasques.

Lens ou Rennes européen ?

Comme Lille et le PSG et Monaco et Lyon, un seul point sépare Lens et Rennes dans la lutte pour la 6e place. Après la victoire du club de la capitale en Coupe de France, cette dernière est qualificative pour la première édition de la Ligue Europa Conférence qui fera son apparition la saison prochaine. Les Lensois, qui peuvent toujours espérer finir à la 5e place devant l’OM à la faveur d’un scénario favorable, regoûteront aux joutes européennes en cas de victoire face à Monaco. Mais un faux pas des Sang et Or pourrait faire les affaires des Rennais qui accueillent Nîmes déjà relégué en Ligue 2.

Six clubs concernés par la place de barragiste

Si le suspense fait rage en haut du classement, c’est également le cas en bas de tableau. Alors que Dijon et Nîmes sont déjà assurés d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, six clubs peuvent encore terminer à la 18e place synonyme de barrages et de possible relégation à l’étage inférieur. Avant de recevoir Montpellier, Nantes occupe cette place peu enviable, devancé d’un point par Lorient, Brest et Strasbourg et de deux points par Bordeaux et Reims, qui s’affrontent et seront assurés d’être maintenus en cas de match nul. Mais rien n’est joué et tout est encore possible. D’autant que Strasbourg et Lorient seront opposés en Alsace, et que Brest reçoit le PSG. Et comme pour le titre de champion ainsi que les places européennes, le verdict tombera aux alentours de 23h avec des sourires d’un côté et des larmes de l’autre.