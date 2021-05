F1 : Max Verstappen, prince de Monaco

C’est une double première pour lui. Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Monaco devant Carlos Sainz. Grâce à cette victoire, le pilote néerlandais s’est emparé de la tête du championnat du monde pour la première fois de sa carrière devant Lewis Hamilton, seulement 7e dans la principauté.

La course la plus attendue de l’année n’avait pas encore commencé qu’elle a connu un premier coup de théâtre avec l’abandon de Charles Leclerc avant même le départ. Sur ses terres, le Monégasque est décidément maudit. Auteur de la pole, le pilote Ferrari, qui était très attendu par le public présent, n’a pu se rendre sur la grille et a dû laisser sa monoplace dans son stand en raison d’un problème mécanique.

Et le malheur de Leclerc a fait le bonheur de Verstappen. Parti en tête, depuis la deuxième place, au volant de sa Red Bull, il a parfaitement maitrisé le départ et sa course, plutôt décevante, pour signer un succès de prestige dans les rues de la principauté, où il n’avait encore jamais goûté aux joies du podium. «C’est tellement spécial de gagner à Monaco, c’est aussi la première fois que je suis sur le podium ici, c’est vraiment cool», s’est félicité Verstappen.

Et sa joie était d’autant plus forte qu’avec ce 12 succès dans sa carrière, son deuxième cette saison, il a pris les commandes du championnat du monde avec quatre points d’avance sur Lewis Hamilton seulement 7e à l’arrivée. A l’image de son équipe, le septuple champion du monde a connu un week-end compliqué et n’a jamais été en mesure de lutter. Et symbole des difficultés de Mercedes, l’abandon de Valtteri Bottas, bloqué au stand lors du 31e tour à cause d’un écrou impossible à retirer sur l’une de ses roues.

Avec ce résultat et la quatrième place de Sergio Perez, derrière Carlos Sainz (2e) et Lando Norris (3e), Red Bull s’est également emparé de la tête du championnat des constructeurs avec une longueur d’avance sur Mercedes. Un petit événement.

Il y a fort à parier que les Flèches d’Argent auront soif de revanche dans quinze jours au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Dans les rues de Bakou, elles restent sur deux victoires avec Lewis Hamilton en 2018 et Valtteri Bottas en 2019. Jamais deux sans trois ? Max Verstappen fera tout en cas pour ne pas que cela arrive.