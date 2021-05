Fury-Wilder 3 : la date et le lieu officiellement connus

Tyson Fury et Deontay Wilder vont bien s’affronter lors d’un troisième combat. Le contrat a été signé, la date et le lieu sont connus.

La revanche pour la ceinture WBC des poids lourds après un match nul et une victoire du «Gypsy King» en février 2020 se tiendra donc le 24 juillet à Las Vegas.

«Wilder le contrat est signé, tu vas te faire défoncer», a lancé Tyson Fury sur Twitter après avoir signé le contrat, dans une vidéo postée sur le compte officiel du promoteur Top Rank qui organise le combat.

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021