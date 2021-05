Ligue 1 : Kylian Mbappé encore élu meilleur joueur de la saison

En attendant de savoir si le PSG conservera son titre de champion de France, Kylian Mbappé a à nouveau conquis le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Déjà élu en 2019, l’attaquant tricolore a été plébiscité au détriment de Neymar, Burak Yilmaz, Memphis Depay et Wissam Ben Yedder.

L’année dernière, les Trophées UNFP avaient été annulés en raison de la crise sanitaire. Cette saison, rien n’a pu empêcher le champion du monde tricolore d’être couronné pour la deuxième fois de sa carrière. Cette distinction récompense un nouvel exercice de grande qualité. Malgré quelques périodes moins fastes, le n°7 parisien a été décisif à 33 reprises sur les pelouses de Ligue 1 avec 7 passes décisives et surtout 26 buts, qui font de lui le meilleur artificier de l’Hexagone.

«C’est une fierté immense. C’est la récompense du travail fourni dans l’année. Il faut commencer par remercier mes coéquipiers, ce ne sont pas des paroles bateau, ce sont eux qui t’aident, qui te mettent en confiance. Encore plus quand j’ai eu des périodes moins bien. Le club aussi. C’est un pas de plus dans mon histoire. J’ai toujours voulu laisser une trace dans le championnat, c’est une ligne en plus, et pas des moindres», s’est réjoui le prodige de Bondy sur Canal+.

La question est désormais de savoir s’il va défendre son titre la saison prochaine. En fin de contrat avec le club de la capitale en juin 2022, il laisse planer le doute sur son avenir. Si les négociations ont été entamées il y a de longues semaines, elles n’ont toujours pas abouti. Face à cette situation, l’hypothèse d’un départ cet été n’est pas à exclure, notamment du côté du Real Madrid toujours aussi déterminé à s’attacher ses services.

Car si Paris a toujours l’espoir de prolonger son attaquant vedette, considéré comme la pièce maîtresse de son projet pour les années à venir, il pourrait être contraint de le vendre pour ne pas le voir partir gratuitement dans un an et se priver d’une importante indemnité de transfert. Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, il a réaffirmé son attachement au club.

«Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. Avant tout, je remercie le club, car quand j’arrive ici je suis personne. Je suis une promesse et le club m’a tout de suite mis à l’aise. Ils m’ont peut-être donné plus de confiance que je ne le méritais. Je l’ai rendue au fur et à mesure. (…) J’ai toujours été reconnaissant envers le Président, mes différents coachs», a-t-il confié.

Avant d’afficher ses conditions renforçant les doutes sur son futur. «Ce que je veux, moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. (…) Sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose. Ensuite, à nous les joueurs de montrer ce qu’on sait faire. C’est le plus important», a-t-il lâché. Reste à savoir si Paris sera en mesure de répondre à ses attentes.

En attendant les discussions se poursuivent. «On discute avec le club, on va voir ce qu’il va se passer. En tout cas, j’ai toujours été heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles. (…) On est très clairs avec le club. Le club sait la relation que j’ai avec ce club, cette ville, ce pays. On va faire les choses dans l’ordre et comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre», a-t-il conclu. Le feuilleton est loin d’être terminé.