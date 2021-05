Tennis : Facile vainqueur à Lyon, Stefanos Tsitsipas prend rendez-vous pour Roland-Garros

Dans le Rhône, Stefanos Tsitsipas a atteint le 7e ciel. Le Grec a décroché, ce dimanche, au tournoi de Lyon, le 7e titre de sa carrière en surclassant en finale Cameron Norrie en à peine une heure (6-3, 6-3). En tête de la Race, il s’est surtout affirmé comme l’un des favoris avant le début de Roland-Garros dans une semaine (30 mai-13 juin).

Son escapade sur la terre battue lyonnaise lui a permis d’accumuler encore un peu plus de confiance avant de se rendre Porte d’Auteuil. Même s’il n’en manquait pas. Déjà vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo en avril, puis finaliste à Barcelone face Rafael Nadal et à Acapulco contre Alexander Zverev, le n°5 mondial a confirmé son bel état de forme affiché depuis le début de l’année avec un compteur qui affiche pas moins de 33 succès (et deux titres).

Le dernier a été glané face au Britannique impuissant face à la puissance de Tsitsipas, qui a réalisé le tournoi presque parfait avec seulement un set concédé tout au long de la semaine. «En arrivant à Lyon, je me sentais en bonne forme mais je suis particulièrement fier de ma finale. Je suis resté concentré sur mes objectifs et ça a fonctionné», a-t-il déclaré, déjà tourné vers les Internationaux de France, qui le font rêver depuis tout petit et où il sera le principal outsider derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic.

«Je vais me reposer et retourner à l’entraînement. Roland-Garros est l’un des Grands Chelems que j’adore le plus. J’espère que ça se passera bien», a confié le Grec de 22 ans. En octobre dernier, il avait été éliminé aux portes de la finale par Novak Djokovic. Mais plus de sept mois plus tard, il se présentera avec toutes les armes pour faire trembler la terre battue parisienne.