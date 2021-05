Vidéo : quand Federer expédie une balle dans les parties intimes de Monfils

Roger Federer et Gaël Monfils se sont entraînés ensemble à Genève. Mais les échanges ont mal terminé.

Sous les yeux de Elina Svitolina, la compagne du tennisman français, la légende suisse s'est lancée dans un challenge consistant à envoyer des balles autour de Monfils, adossé au grillage en fond de cours.

Malheureusement, comme on peut le voir sur la vidéo postée par la jeune joueuse ukrainienne sur son compte Twitter, Roger Federer semble plus précis en match qu'à l'entraînement.

Si les premières balles évitent bien comme il faut Monfils, la troisième vient en effet se loger juste dans les parties intimes du Français, qui se plie de douleur. Le Suisse, de son côté, se plie aussi, mais de rire.

L'ancien numéro 1 s'est toutefois excusé sur les réseaux sociaux. «Je suis à cours de rythme en ce moment. On recommence dans quelques semaines», a-t-il écrit.





sorry @Gael_Monfils I am out of rhythm



We try it again in a few weeks https://t.co/kb9ByYmZHD

— Roger Federer (@rogerfederer) May 22, 2021