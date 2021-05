Côte d’Azur : le boom du stand-up paddle

Naviguer à moindre coût à l’écart des plages bondées. Le stand-up paddle suscite un véritable engouement sur la Côte d’Azur. Chaque week-end, le Cap Ferrat, le Cap d’Antibes ou encore du Trayas, dans le Var sont pris d’assaut par les pratiquants.

Au magasin Quai 34, véritable institution des sports de glisse à Nice, on enregistre un attrait sans précédent pour les stand-up paddle (planches à pagaie). « Depuis le début de la pandémie, il y a une véritable explosion des ventes, explique Adhan Akhlij, le vendeur de la boutique. Parfois, il est difficile de suivre la demande. L’avantage de ce loisir nautique, c’est qu’il peut être pratiqué en famille. Il permet de démocratiser la mer, alors qu’auparavant seuls les propriétaires de bateaux en profitaient.»

Les stand-up paddle de plus de 3,50 mètres sont autorisés à dépasser la bande des 300 mètres. La navigation ne peut se faire qu’en journée. Les modèles les plus populaires sont les stand-up paddle gonflables qui peuvent être rangés dans un sac à dos. Entre la planche, la pagaie et la pompe électrique, il faut compter 450 euros.

« J’aime ce sport, car il permet de s’éloigner des plages bondées et de se retrouver au plus près de la nature, ajoute John, un pratiquant de 41 ans. La Méditerranée se prête aussi très bien à ce loisir. L’eau y reste assez chaude, ce qui est appréciable en cas de chute, et, par beau temps, elle est surtout très calme.»

« Cette embarcation permet d'accéder aux criques qui ne sont jamais nettoyées »

Certains utilisent également ces plan­ches à pagaie pour mener des actions de préservation de l’environnement. C’est le cas de l’association niçoise Paddle Cleaner qui organise toute l’année des opérations de nettoyage en mer. Elle déplore de plus en plus de déchets en mer, et plus particulièrement des masques chirurgicaux portés pour se protéger contre la pandémie. «Cette embarcation nous permet accéder aux criques les plus accidentées qui ne sont jamais nettoyées. Il est vrai que depuis quelques mois, nous croisons lors de nos sorties de très nombreux pratiquants et c’est une très bonne chose», explique Géraldine de Laugeiret, la présidente et fondatrice.