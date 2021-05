Ligue 1 : le Losc a reçu son trophée de champions devant des milliers de Lillois

Sacré dimanche soir à Angers, Lille a reçu ce lundi son trophée de champion de France de Ligue 1 au Domaine de Luchin, son centre d'entraînement.

«We are the champions». Le célèbre titre de Queen était évidemment de sortie lorsque les membres du staff et les joueurs lillois se sont vu offrir une réplique miniature de l'Hexagoal. Devant plusieurs centaines de partenaires et journalistes, les hommes de Christophe Galtier ont fêté leur triomphe.

Interrogé par les médias, le technicien marseillais, en partance cet été, a confié sa fierté et sa joie d'avoir réalisé un tel «exploit» avec son staff et son groupe de joueurs qu'il apprécie tant.

Les Nordistes se sont ensuite rendus dans le centre-ville de Lille où des milliers de supporters les attendaient pour communier avec eux, malgré la météo maussade.