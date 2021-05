Ligue 1 : Rudi Garcia et Lyon, c’est fini

Rudi Garcia ne prolongera pas l’aventure à Lyon. Au terme de la 38e et dernière journée de Ligue 1, ce dimanche, l’entraîneur, en fin de contrat avec l’OL, a confirmé son départ du club qu’il a échoué à qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

La défaite concédée à domicile contre Nice (2-3) restera comme son dernier match sur le banc rhodanien. Un revers qui a privé l'OL d’une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Un terrible échec pour l’ancien coach de l’OM, qui avait été nommé en octobre 2019 en remplacement de Sylvinho. «L’OL doit être en Ligue des champions et le président (Jean-Michel Aulas, ndlr) mérite d’y être. Malheureusement, moi à la tête de cette équipe je n’ai pas su les y amener. C’est malheureusement le constat à l’issue de cette 38e journée», a-t-il déclaré.

Dans la foulé de cette déception, il a acté son départ. «Il y a longtemps que j’ai décidé que cela ne pouvait pas continuer la saison prochaine. Je verrai mon président demain matin (lundi), mais effectivement s’il n’y a pas de proposition, on sera tous d’accord. Et s’il y en a une, je la déclinerai parce que tout n’est pas réuni pour que je sois à la tête de cette équipe l’année prochaine et qu’on fasse les meilleurs résultats possibles», a lâché Rudi Garcia sans en dévoiler davantage. Mais ces propos laissent présager des tensions en interne.

Les dirigeants lyonnais pourraient annoncer l'identité de son successeur dans les prochains jours. Si plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, l’hypothèse Juninho, qui pourrait quitter son poste de directeur sportif pour s’assoir le banc, n’est pas à exclure. Mais que ce soit le Brésilien ou un autre, l’ampleur de la tâche promet d’être importante.

Alors que l’OL va entamer un nouveau cycle, avec notamment le départ de son capitaine Memphis Depay, il devra refaire de l’OL une équipe capable de jouer les premiers rôles et un prétendant à la Ligue des champions. En attendant, c’est la Ligue Europa que les Lyonnais et leur nouvel entraîneur joueront la saison prochaine…