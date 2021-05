Nice, Lyon… Quelle destination pour Christophe Galtier après son titre avec Lille ?

Tout juste sacré champion de France avec Lille, Christophe Galtier va désormais trouver un nouveau challenge. Mais où posera-t-il ses bagages ?

Il s’en va par la grande porte. Arrivé sur le banc du Losc en 2017, le natif de Marseille (54 ans) est parvenu à offrir un quatrième titre de champion de France au club lillois, dix ans après son dernier. Et en devançant l’intouchable PSG. Impressionnant pour celui qui venait de passer presque neuf ans à Saint-Etienne.

Maintenant, place à une nouvelle aventure pour lui, mais laquelle ? Annoncé sur le départ alors que son contrat s’achève en juin 2022, Christophe Galtier devrait rester en France. Ce ne sera pas l’OM, même si les deux clans l’auraient sûrement adoré. Un enfant du pays sur le banc phocéen, cela aurait été un rêve pour les fans.

Le technicien serait plutôt pressenti du côté de Lyon, mais aussi à Nice. Si l’OL peut se targuer d’avoir une Coupe d’Europe (Ligue Europa) à lui offrir contrairement aux Aiglons, pas certains que cela l’attire. S’il a été entraîneur adjoint d’Alain Perrin il y a quelques années sur le banc des Gones, son passé d’entraîneur de Saint-Etienne pourrait lui donner envie de refuser gentiment la proposition de Jean-Michel Aulas. Un président avec lequel il devrait d’ailleurs souvent travailler. Car à Lyon, et plus qu’ailleurs, on sait qu’il est compliqué d’avoir les pleins pouvoirs.

De ce fait, l’OGC Nice pourrait être sa destination. Le club azuréen, récemment racheté par Ineos, va avoir des ambitions dans les prochaines saisons mais ne veut pas brûler les étapes. Ça tombe bien, Christophe Galtier a prouvé qu’il était un bâtisseur. Et sur le plan financier, Nice aurait même proposé de lui doubler son salaire (180.000 euros mensuels actuellement).

A moins que «Galette» ne préfère tenter sa chance à l’étranger. S’il a été annoncé en Italie du côté de Naples, ce serait finalement l’Angleterre qui lui ferait les yeux doux.