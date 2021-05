Allemagne : Hansi Flick nommé nouveau sélectionneur

Hansi Flick sera le nouveau sélectionneur de l’Allemagne après l’Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé ce mardi la Fédération allemande de football.

Agé de 56 ans, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a signé un contrat jusqu’en 2024, «ce qui inclut également la durée du championnat d'Europe à domicile», a indiqué la DFB dans un communiqué.

«Je suis très impatient car je vois la classe des joueurs, en particulier des jeunes joueurs allemands. Nous avons donc toutes les raisons d'aborder les tournois à venir, par exemple le championnat d'Europe à domicile en 2024, avec optimisme», s'est réjoui Hansi Flick.

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 #DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn

