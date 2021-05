Covid-19 : Kylian Mbappé s’est fait vacciner

Juste avant de retrouver l’équipe de France, pour le début de la préparation à l’Euro, Kylian Mbappé s’est fait vacciner contre le Covid-19. L’attaquant du PSG l’a annoncé lui-même en publiant, ce mardi, des photos sur les réseaux sociaux.

Après Neymar en fin de semaine derrière, c’est le champion du monde tricolore qui est passé à l’acte. Le prodige de Bondy, qui avait été testé positif en septembre dernier, a partagé ce moment avec une première photo sur laquelle il reçoit le vaccin et une autre où il pose fièrement avec un pansement sur le bras droit, où il a reçu la piqûre. Une manière de sensibiliser une partie de ses followers.

Et ce geste devrait plaire au gouvernement. Car l’exécutif voulait faire de l’international français, qui vient d'achever sa saison au PSG avec un nouveau titre de meilleur joueur et de meilleur buteur du championnat, l’un des ambassadeurs d’une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19, notamment auprès des plus jeunes.

Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, s’était notamment confié sur ce sujet dans une interview au Parisien au début du mois de mai et avait lancé un appel indirect à Kylian Mbappé. «Je pense qu’à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l’heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs… Mbappé serait l’idéal.» Le message semble avoir été reçu.