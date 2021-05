Lyon : Jean-Michel Aulas allume Rudi Garcia

Le torchon brûle entre Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia. Le président lyonnais a sèchement répondu sur Twitter, ce mardi, à son ancien entraîneur après ses critiques notamment envers le directeur sportif de l’OL Juninho.

Toujours prompt à défendre son club quand il est attaqué, Jean-Michel Aulas est rapidement monté au créneau et a volé au secours du Brésilien après la sortie de Rudi Garcia dans L’Equipe. «Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif», a-t-il écrit dans un premier temps. Avant d’en rajouter une couche. «Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !»

Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 25, 2021

Un peu plus tôt, alors que son aventure a pris fin après un an et demi à la tête de l’Olympique Lyonnais et une décevante 4e place en Ligue 1, Garcia était revenu sur son expérience dans le Rhône et sa relation avec Juninho. S’il assume sa part de responsabilité dans l’échec de ne pas avoir qualifié Lyon pour la Ligue des champions la saison prochaine, il a pointé du doigt son entente avec l’ancien milieu de terrain.

«Il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juni», a-t-il affirmé. Et d’ajouter : «Ça s’est bien passé au début. Les choses ont commencé à se gâter sans que je m’en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J’ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner mais avec ses joueurs.»

Il estime également que Juninho n’a rien fait pour lui simplifier la tâche. «Il a fait des choses dans mon dos, parlé aux joueurs dans mon dos, laissé certains critiquer le coach comme Jean Lucas. Il a manqué d’objectivité et de traitement équitable», a regretté Garcia. Et alors que Jean-Michel Aulas était au courant de la situation, il n’imaginait pas le président lyonnais trancher en sa faveur. «Juni est une idole du club, c’était un formidable joueur et j’espère qu’il sera un grand directeur sportif. Je n’allais pas être l’homme qui a fait partir Juni», a-t-il lâché.

La page désormais tournée, Lyon et Jean-Michel ont déjà les yeux rivés sur la saison prochaine. Et ce sera avec un nouvel entraîneur qui aura la charge de ramener l’OL en C1. «L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions», a promis Aulas.