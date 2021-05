Roland-Garros 2021 : Comment suivre le tournoi à la télé ?

Prime Video entre dans la partie. France Télévisions et la plate-forme du géant américain Amazon, disponible sur abonnement, vont se partager la diffusion de l’édition 2021 de Roland-Garros (30 mai-11 juin) tout au long de la quinzaine. Voici comment suivre les matchs devant son écran.

Les téléspectateurs devront avoir leur télécommande très proche d’eux pour ne rien manquer de ces Internationaux de France. France TV proposera l’intégralité des matchs sur France 2, France 3 et France 4 dès 11h jusqu’aux sessions de nuit. Hormis les rencontres programmées sur le court Simonne-Mathieu. Ces dernières seront diffusées en exclusivité sur Prime Video (49 euros par an ou 5,99 euros par mois).

Tout comme les dix sessions de soirée, grande nouveauté de cette édition, qui se joueront sous le toit et les lumières du court Philippe-Chatrier à partir de 21h. Deux quarts de finale seront également diffusés en exclusivité sur Prime Video, qui diffusera au total une quarantaine de matchs.

Car les demi-finales et les finales de tous les tournois (hommes, femmes et doubles) seront retransmis à la fois par France Télévisions et Prime Video, qui s’est attaché pour l’occasion les services de consultants de luxe avec Amélie Mauresmo, Fabrice Santoro, Marion Bartoli, Patrick Mouratoglou, Arnaud Clément ou encore Pauline Parmentier.

Sur France Télévisions

L’ensemble des matchs à partir de 11h, hormis les rencontres sur le Court Simonne-Mathieu et les 10 sessions de soirée + deux quarts de finale + les demi-finales et les finales en co-diffusion.

Sur Prime Video

Les rencontres du court Simonne-Mathieu en exclusivité + les 10 sessions de soirée à partir de 21h + deux quarts de finales en exclusivité + les demi-finales et les finales en co-diffusion.