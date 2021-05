UFC : les paris sportifs de nouveau autorisés en France

Les restrictions sur les paris sportifs autour des combats de MMA à l’UFC ont été levées par la France en début de semaine.

Une bonne nouvelle pour les fans mais aussi pour l’UFC. L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a officialisé sa décision de mettre fin aux restrictions concernant les paris sportifs sur les événements de la prestigieuse ligue de MMA en France.

Ainsi, les parieurs pourront miser sur les types de résultats (victoire, nul, défaite), le nombre de rounds et les «styles» de victoire (KO, TKO, soumission, décision). De quoi ravir l’UFC.

«Cette décision, effective depuis le 21 mai, permet à l’ensemble des opérateurs agréés par l’ANJ de prendre des paris sur les combats des cartes principales de l’UFC, a expliqué la Ligue dirigée par Dana White dans des propos retranscrits par SportBuziness. Elle constitue une reconnaissance du plus haut niveau de garanties et d’engagements de l’UFC contre le truquage des compétitions, ainsi que des normes de sécurité les plus élevées pour empêcher toute manipulation des résultats. Cela s’ajoute à l’une des politiques antidopage les plus complètes de tous les sports gérés par l’USADA.»

Et avec l’essor des combattants français en UFC (comme Ciryl Gane ou encore Manon Fiorot), les fans pourront donc parier sur leurs résultats.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast